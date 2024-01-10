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10.01.2024  15:39   Дмитро Колонєй

У Харкові проведено тисячі ремонтів водорозбірних колонок

Про те, як йде моніторінг стану колонок розповіли у комплексі «Харківводопостачання».

Проведено тисячі ремонтів водорозбірних колонок комунальниками: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» у 2023 році провели більше 2 тис. капітальних ремонтів міських водорозбірних колонок.
 
За словами начальника Новобаварської районної служби водопровідних мереж Євгена Салькова, на балансі підрозділу знаходиться близько 330 вуличних колонок. Підтримка їх у робочому стані в умовах воєнного часу є одним із пріоритетних завдань ремонтників.
 
Проведено тисячі ремонтів водорозбірних колонок комунальниками: Новини Харкова
 
Начальник механозбірно-ремонтної дільниці Валерій Челапко повідомив, що на підприємстві є власне виробництво ремонтних комплектів та запчастин для вуличних колонок.
 
Його виробництво перекриває потреби в запасних деталях та ремкомплектах.
 
Проведено тисячі ремонтів водорозбірних колонок комунальниками: Новини Харкова
 
Він звернув увагу, що саме тут свого часу розробили та налагодили випуск унікального ежекторного крану, який є основним механізмом колонки.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про харківських газовиків, які відновили перерване ворожими обстрілами постачання до майже тисячі осель.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, колонки, харків
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