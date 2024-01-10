10.01.2024 15:39 Дмитро Колонєй
У Харкові проведено тисячі ремонтів водорозбірних колонок
Про те, як йде моніторінг стану колонок розповіли у комплексі «Харківводопостачання».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» у 2023 році провели більше 2 тис. капітальних ремонтів міських водорозбірних колонок.
За словами начальника Новобаварської районної служби водопровідних мереж Євгена Салькова, на балансі підрозділу знаходиться близько 330 вуличних колонок. Підтримка їх у робочому стані в умовах воєнного часу є одним із пріоритетних завдань ремонтників.
Начальник механозбірно-ремонтної дільниці Валерій Челапко повідомив, що на підприємстві є власне виробництво ремонтних комплектів та запчастин для вуличних колонок.
Його виробництво перекриває потреби в запасних деталях та ремкомплектах.
Він звернув увагу, що саме тут свого часу розробили та налагодили випуск унікального ежекторного крану, який є основним механізмом колонки.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости