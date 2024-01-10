10.01.2024 15:57

Ким працювати у Нью Йорку? 4 професії для дівчат та жінок

Ви знаєте, що переїзд до США може стати початком успішної кар'єри для талановитих та цілеспрямованих українців? Справді, у багатьох містах Сполучених Штатів пропонується безліч привабливих вакансій для приїжджих, що робить їх популярним напрямом для трудових мігрантів.

Фото: bobridgesgallery.com

Багато українців знають, що робота у Брукліні для дівчат це дуже гарна перспектива. Важливо розібратися в усіх аспектах працевлаштування, і про це ми поговоримо далі.

Няня / Домробітниця

У Нью Йорку робота няні та домробітниці дуже затребувана, при цьому американці часто вважають за краще наймати російськомовних іммігрантів за їхню працелюбність, відповідальність і універсальність навичок. Деякі пропозиції включають проживання, що дозволяє заощадити на оренді житла.

Від нянь зазвичай очікують наступного:

Любов до дітей;

Самоконтролю;

Відсутності шкідливих звичок;

Знання розмовної англійської;

Досвід роботи з дітьми.

Хоча педагогічна освіта не завжди є обов'язковою (згідно з оголошеннями на дошці BAZAR club), вона може бути вагомою перевагою.

Вимоги до домогосподарок залежать від типу житла (будинок чи квартира) та специфіки роботи. Для одних достатньо уміння підтримувати чистоту, інші шукають помічників для догляду за рослинами, купівлі продуктів за списком чи прибирання двору.

Середній заробіток няні становить 15-18 доларів на годину плюс надання харчування та проживання.

Заробіток хатньої робітниці оцінюється в 15-20 доларів на годину, а також можливі додаткові подарунки від роботодавців.

Клінінг

Нью-Йорк робота для українців також включає клінінг послуги, які є одними з найбільш популярних у США. Компанії, які пропонують прибирання, часто відчувають нестачу співробітників, тому готові прийняти на роботу кандидатів без досвіду, спеціальної освіти та знання англійської мови. Вакансії відкриті як для жінок, так і для чоловіків різних вікових категорій, головна вимога – гарний фізичний стан. В американських компаніях необхідно пройти навчання, яке триває приблизно 2-3 тижні, на відміну від українських компаній, де таке навчання не потрібне.

Для роботи для жінок у сфері клінінгу не обов'язково влаштовуватися в компанію можна займатися прибиранням самостійно. У цьому випадку важливим є володіння англійською мовою для спілкування з клієнтами та наявність автомобіля для оперативного пересування між об'єктами.

Заробіток на такій роботі варіюється: у компанії зазвичай пропонують 12-15 доларів на годину, тоді як працюючи на себе, можна заробляти від 20 доларів на годину, плюс можливі бонуси та подарунки від задоволених клієнтів.

Майстер манікюру у США: творча робота з офіційним працевлаштуванням

У Нью-Йорку, на відміну від України, не можна просто почати працювати майстром манікюру без відповідного дозволу — незаконно. Для отримання такої роботи дівчатам необхідно пройти спеціалізовані курси Nail Technician та отримати сертифікат. Вартість та тривалість навчання варіюються залежно від штату.

Отримавши ліцензію, можна влаштуватися в салон на зарплату або орендувати крісло та працювати на себе. Така робота на кеш у Брукліні один із небагатьох варіантів, проте конкуренція у цій сфері дуже висока, тому багато жінок спочатку працюють у салоні, щоб набратися клієнтської бази та досвіду, а потім розпочинають самостійну діяльність. Знання англійської мови для майстра манікюру в салоні необов'язкове – вам завжди допоможуть адміністратор чи колеги. Однак для тих, хто починає працювати самостійно, володіння англійською буде великим плюсом.

Заробітна плата: у салоні середня ставка становить 15-25 доларів на годину. Працюючи на себе, можна заробляти до 50 доларів на годину.

Домробітниця (HHA): перспективна посада з гарною оплатою

У США американці рідко беруть на себе догляд за хворими або літніми родичами, найчастіше воліючи наймати хатню робітницю. Обов'язки цієї професії можуть включати:

медичні маніпуляції;

контроль прийому лікарських засобів;

гігієнічні процедури;

приготування їжі та годування;

одягання;

спілкування.

Найчастіше у Нью-Йорку робота для українців потребує спеціалізованих знань та підготовки, а також наявність сертифікату Home Health Aide (HHA). Однак деякі агенції приймають на роботу без сертифікату та навчають майбутніх домробітниць самостійно.

Отримати роботу можуть чоловіки та жінки віком від 18 років, які мають візу та дозвіл на роботу в США. Кандидати повинні бути фізично витривалими і мати базові знання англійської мови.

Заробітна плата: у середньому домробітниці отримують близько 15 доларів на годину.

На закінчення нашої статті хотілося б наголосити, що робота в Нью Йорку для українців надає безліч можливостей і перспектив. Незважаючи на різноманітність вимог та умов для різних спеціальностей, кожен має шанс знайти роботу, що відповідає його навичкам та уподобанням. Будь то робота нянею, домробітницею або майстром манікюру, важливо підійти до процесу пошуку та працевлаштування відповідально, враховуючи всі нюанси та особливості американського ринку праці. Ми сподіваємося, що наші поради та рекомендації допоможуть вам успішно адаптуватися та знайти своє місце у Сполучених Штатах.