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25.12.2023  08:49   Дмитро Колонєй

Фахівці ДСНС врятували трьох мешканців Харківщини, заблокованих у автівках після ДТП

Оперативна інформація по Харківщині на 25 грудня від ГУ ДСНС.


Фахівці ДСНС врятували трьох мешканців Харківщини, заблокованих у автівках після ДТП
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, протягом доби з 23 по 24 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:
  • 3 – на ліквідацію пожеж;
  • 5 – на допомогу населенню;
  • 1 – на чергування;
  • 8 – інший виїзд.
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Протягом доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучались.
Протягом доби рятувальники 2 рази залучались для ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод.
 
  • О 17:52 надзвичайники 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на місце зіткнення 2-х легковиків: «Toyota Yaris» і «Mitsubishi Lancer». Подія трапилась у Харкові на вул. Ахсарова. Внаслідок ДТП постраждали 5 людей, 2 з який опинились заблокованими у Toyota. За допомогою гідравлічних ножиць рятувальники зрізали передні двері авто і деблокували з машини 2-х жінок (віком 52 та 33 років).
  • Близько 18:30 сталася ДТП на 23-му кілометрі автодороги «Зміїв-Харків» поблизу села Водяне Зміївської громади. Там вантажівка «КРАЗ» зіштовхнулась із легковиком «ВАЗ-2109». Водій «дев’ятки» отримав травми і був заблокований всередині авто. Рятувальники визволили постраждалого і передали медикам швидкої.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 1 вибухонебезпечний предмет.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині знешкодили півтонну авіабомбу окупантів.
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків, дтп
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