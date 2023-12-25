25.12.2023 08:49 Дмитро Колонєй
Фахівці ДСНС врятували трьох мешканців Харківщини, заблокованих у автівках після ДТП
Оперативна інформація по Харківщині на 25 грудня від ГУ ДСНС.
Фахівці ДСНС врятували трьох мешканців Харківщини, заблокованих у автівках після ДТП
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ ДСНС, протягом доби з 23 по 24 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:
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3 – на ліквідацію пожеж;
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5 – на допомогу населенню;
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1 – на чергування;
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8 – інший виїзд.
Протягом доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучались.
Протягом доби рятувальники 2 рази залучались для ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод.
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О 17:52 надзвичайники 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на місце зіткнення 2-х легковиків: «Toyota Yaris» і «Mitsubishi Lancer». Подія трапилась у Харкові на вул. Ахсарова. Внаслідок ДТП постраждали 5 людей, 2 з який опинились заблокованими у Toyota. За допомогою гідравлічних ножиць рятувальники зрізали передні двері авто і деблокували з машини 2-х жінок (віком 52 та 33 років).
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Близько 18:30 сталася ДТП на 23-му кілометрі автодороги «Зміїв-Харків» поблизу села Водяне Зміївської громади. Там вантажівка «КРАЗ» зіштовхнулась із легковиком «ВАЗ-2109». Водій «дев’ятки» отримав травми і був заблокований всередині авто. Рятувальники визволили постраждалого і передали медикам швидкої.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 1 вибухонебезпечний предмет.
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