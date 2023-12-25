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25.12.2023  08:12   Дмитро Колонєй

ЗСУ відбили 21 атаку ворога на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
 
Авіаційних ударів зазнали:
  • Синьківка,
  • Петропавлівка,
  • Кислівка Харківської області.
 
Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в бєлгородській області.
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  • На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога біля Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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