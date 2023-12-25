25.12.2023 08:12 Дмитро Колонєй
ЗСУ відбили 21 атаку ворога на Харківщині
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
Авіаційних ударів зазнали:
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Синьківка,
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Петропавлівка,
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Кислівка Харківської області.
Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.
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На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога біля Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
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