25.12.2023 09:10 Дмитро Колонєй
Ворог обстріляв понад 20 населених пунктів Харківщини: ХОВА
Оперативна обстановка на Харківщині на ранок 25 грудня 2023 року.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посланням на ХОВА, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема:
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Ветеринарне Харківського району;
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Гатище,
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Бударки Чугуївського району;
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Гур'їв Козачок Богодухівського району;
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Синьківка,
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Петропавлівка,
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Іванівка,
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Берестове
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Тополі Куп'янського району.
Авіаційних ударів зазнала Синьківка, Петропавлівка й Кислівка Куп'янського району.
ЗСУ відбили 21 ворожу атаку біля Синьківки Куп'янського району.
У зв'язку з погодними умовами в області знеструмлено 202 споживачі. Ремонтні бригади відновлюють електропостачання у Куп'янській, Барвінківській і Близнюківській громадах.
З початку повномасштабного вторгнення вибухотехніки ДСНС у Харківській області обстежили близько 9 тисяч га території. Знешкодили понад 148 тисяч ВНП. Розмінування триває.
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