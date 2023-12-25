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25.12.2023  09:10   Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв понад 20 населених пунктів Харківщини: ХОВА

Оперативна обстановка на Харківщині на ранок 25 грудня 2023 року.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посланням на ХОВА, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема:
  • Ветеринарне Харківського району;
  • Гатище,
  • Бударки Чугуївського району;
  • Гур'їв Козачок Богодухівського району;
  • Синьківка,
  • Петропавлівка,
  • Іванівка,
  • Берестове
  • Тополі Куп'янського району. 
 
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Авіаційних ударів зазнала Синьківка, Петропавлівка й Кислівка Куп'янського району. 
 
ЗСУ відбили 21 ворожу атаку біля Синьківки Куп'янського району. 
 
У зв'язку з погодними умовами в області знеструмлено 202 споживачі. Ремонтні бригади відновлюють електропостачання у Куп'янській, Барвінківській і Близнюківській громадах. 
 
З початку повномасштабного вторгнення вибухотехніки ДСНС у Харківській області обстежили близько 9 тисяч га території. Знешкодили понад 148 тисяч ВНП. Розмінування триває.
 
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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