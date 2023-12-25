25.12.2023 09:10 Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв понад 20 населених пунктів Харківщини: ХОВА

Оперативна обстановка на Харківщині на ранок 25 грудня 2023 року.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посланням на ХОВА, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема:

Ветеринарне Харківського району;

Гатище,

Бударки Чугуївського району;

Гур'їв Козачок Богодухівського району;

Синьківка,

Петропавлівка,

Іванівка,

Берестове

Тополі Куп'янського району.

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Авіаційних ударів зазнала Синьківка, Петропавлівка й Кислівка Куп'янського району.

ЗСУ відбили 21 ворожу атаку біля Синьківки Куп'янського району.

У зв'язку з погодними умовами в області знеструмлено 202 споживачі. Ремонтні бригади відновлюють електропостачання у Куп'янській, Барвінківській і Близнюківській громадах.

З початку повномасштабного вторгнення вибухотехніки ДСНС у Харківській області обстежили близько 9 тисяч га території. Знешкодили понад 148 тисяч ВНП. Розмінування триває.