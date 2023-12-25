25.12.2023 09:30 Дмитро Колонєй
До правоохоронців Харківщини звернулося понад тисячу громадян
Оперативна інформація на 25 грудня 2023 року по Харківщині від Нацполіції.
До правоохоронців Харківщини звернулося понад тисячу громадян
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, під артилерійський та мінометний вогонь потрапили Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Хатище, Бударки, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Окупанти гатили з РСЗВ «Ураган», «Піон» по населених пунктах Вільхуватка та Підсереднє, завдали авіаударів по околицях Петропавлівки та Кислівки. Зазнали руйнувань та пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди.
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У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.
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На місці влучань працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки. Працівники слідчо-оперативних груп задокументували наслідки обстрілів, зібрали речові докази чергових воєнних злочинів російських військових і відкрили кримінальні провадження.
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З початку повномасштабного вторгнення російських військових на територію України харківські слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про понад 17710 злочинів, пов’язаних зі збройною агресією РФ.
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За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності особовим складом ГУНП в Харківській області до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 80 осіб.
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Упродовж минулої доби поліцейські Харківщини отримала понад 1247 заяв та повідомлень від громадян про правопорушення і події, всі вони опрацьовані.
З початку повномасштабного вторгнення поліція відреагувала на більш ніж 544520 заяв та повідомлень громадян.
Продовжує діяти комендантська година з 23:00 до 5:00.
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