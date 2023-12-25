    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події До правоохоронців Харківщини звернулося понад тисячу громадян
25.12.2023  09:30   Дмитро Колонєй

До правоохоронців Харківщини звернулося понад тисячу громадян

Оперативна інформація на 25 грудня 2023 року по Харківщині від Нацполіції.


До правоохоронців Харківщини звернулося понад тисячу громадян
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, під артилерійський та мінометний вогонь потрапили Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Хатище, Бударки, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Окупанти гатили з РСЗВ «Ураган», «Піон» по населених пунктах Вільхуватка та Підсереднє, завдали авіаударів по околицях Петропавлівки та Кислівки. Зазнали руйнувань та пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
  • У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.
  • На місці влучань працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки. Працівники слідчо-оперативних груп задокументували наслідки обстрілів, зібрали речові докази чергових воєнних злочинів російських військових і відкрили кримінальні провадження.
  • З початку повномасштабного вторгнення російських військових на територію України харківські  слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про понад  17710  злочинів, пов’язаних зі збройною агресією РФ. 
  • За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності особовим складом ГУНП в Харківській області до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 80 осіб.
  • Упродовж минулої доби поліцейські Харківщини отримала понад 1247 заяв та повідомлень від громадян про правопорушення і події, всі вони опрацьовані.
З початку повномасштабного вторгнення поліція відреагувала на більш ніж  544520 заяв та повідомлень громадян.
 
Продовжує діяти комендантська година з 23:00 до 5:00. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про врятування людей, які були заблоковані у автівках після ДТП.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  кримінал, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.12 Надзвичайні події Під Харковом хитрий чоловік намагався вкрасти авто на очах у власника 22.12 Надзвичайні події Бійка на парковці Харкова: відкриті кримінальні справи 22.12 Надзвичайні події Харківські правоохоронці виявили більше ста незаконних мігрантів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 