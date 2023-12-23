23.12.2023 15:40 Віталій Хінєвіч

Молодь Харкова залучають до бюджетного процесу

У Харкові підписали Меморандум про співпрацю, який передбачає участь міста у проєкті «Нагляд молоді за розподілом бюджетів та ресурсів громад», передає РЕДПОСТ .



Молодь Харкова залучають до бюджетного процесу



Документ був підписаний між Харківською міською радою та ГО «Агенція антикризової підтримки». У заході взяли участь перший заступник міського голови Олександр Новак, команда Молодіжної ради при Харківському міському голові, представники громадської організації і профільних департаментів міськради, депутати, молодь.

Меморандум передбачає залучення молоді Харкова до бюджетного процесу міської ради. Для цього була сформована команда, до якої увійшли представники різних громадських організацій, студентського самоуправління тощо. Протягом 11 місяців вони отримуватимуть менторську підтримку, яка допоможе встановити довіру між мешканцями громади та місцевою владою в питаннях розподілу та використання місцевого бюджету.

Як зазначив Олександр Новак, участь у проєкті дозволить поглибити розуміння молоддю структури та особливостей формування місцевих бюджетів, а також важливих аспектів прозорого та відповідального їх використання.

«Це не лише платформа для спільної діяльності, а й можливість молоді та влади об’єднатися для моніторингу та впливу на розподіл ресурсів та бюджетних коштів. Такий крок сприяє прозорості та відповідальності», - зазначив перший віцемер.

Проєкт реалізується в рамках програми «Мріємо та діємо», яка впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Міжнародні організації та фінансові установи готові допомагати відбудовувати Харків, а в розробці планів беруть участь не тільки закордонні фахівці, а й харківські архітектори.