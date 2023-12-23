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23.12.2023  15:00   Віталій Хінєвіч

У прокуратурі показали наслідки обстрілу села Липці на Харківщині

За даними слідства, 22 грудня близько 15:20 російські військові обстріляли село Липці.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
У населеному пункті пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі будівлі.
 
За попередніми даними, ворог бив по селу з артилерії. Правоохоронці зафіксували щонайменше 12 влучань.
 
 
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що троє колаборантів, які співпрацювали з окупантами на Харківщині та Луганщині, отримали тюремні терміни.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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