23.12.2023 13:55 Віталій Хінєвіч

Аптеки у лікарнях будуть зобов’язані долучитись до програми «Доступні ліки» - МОЗ

Відтепер аптеки та аптечні пункти, розміщені у приміщенні або на території лікувальних закладів, будуть зобов’язані укласти договір з НСЗУ, завдяки якому пацієнти зможуть отримувати ліки безоплатно або з певною доплатою за програмою «Доступні ліки». Відповідне рішення прийняв уряд, передає РЕДПОСТ .

Для отримання відшкодування вартості лікарських засобів з 1 січня 2024 року аптеки, незалежно від форми власності та підпорядкування, повинні подати заяви про укладення договору до Національної служби здоровʼя.

Ще з 1 квітня 2019 року Національна служба здоровʼя адмініструє програму реімбурсації лікарських засобів «Доступні ліки» і напряму відшкодовує аптекам вартість відпущених пацієнтам ліків за рецептом.

Загалом з 2019 року НСЗУ виплатила аптекам за відпущені лікарські засоби близько 8 млрд гривень.

Наразі 4,43 млн пацієнтів отримали «доступні ліки» безоплатно або з доплатою. По всій країні близько 14 тисяч аптек мають договір із НСЗУ та отримують відшкодування повної або часткової вартості ліків.

Варто зазначити, що програма реімбурсації «Доступні ліки» постійно розширюється новими препаратами, і включає 515 торгових назв лікарських засобів за такими напрямами:

232 — для лікування серцево-судинних захворювань (в т. ч. для профілактики інсультів та інфарктів);

53 — для лікування цукрового діабету 2 типу;

4 — для лікування нецукрового діабету;

23 (+9 комбінацій) — для лікування хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів;

65 — для лікування розладів психіки та поведінки, епілепсії;

7 — для лікування хвороби Паркінсона;

21 — для лікування осіб у посттрансплантаційному періоді;

72 — препарати інсуліну;

6 — для знеболення паліативних хворих;

23 — тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові.

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