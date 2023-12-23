23.12.2023 13:55 Віталій Хінєвіч
Аптеки у лікарнях будуть зобов’язані долучитись до програми «Доступні ліки» - МОЗ
Відтепер аптеки та аптечні пункти, розміщені у приміщенні або на території лікувальних закладів, будуть зобов’язані укласти договір з НСЗУ, завдяки якому пацієнти зможуть отримувати ліки безоплатно або з певною доплатою за програмою «Доступні ліки». Відповідне рішення прийняв уряд, передає РЕДПОСТ .
Для отримання відшкодування вартості лікарських засобів з 1 січня 2024 року аптеки, незалежно від форми власності та підпорядкування, повинні подати заяви про укладення договору до Національної служби здоровʼя.
Ще з 1 квітня 2019 року Національна служба здоровʼя адмініструє програму реімбурсації лікарських засобів «Доступні ліки» і напряму відшкодовує аптекам вартість відпущених пацієнтам ліків за рецептом.
Загалом з 2019 року НСЗУ виплатила аптекам за відпущені лікарські засоби близько 8 млрд гривень.
Наразі 4,43 млн пацієнтів отримали «доступні ліки» безоплатно або з доплатою. По всій країні близько 14 тисяч аптек мають договір із НСЗУ та отримують відшкодування повної або часткової вартості ліків.
Варто зазначити, що програма реімбурсації «Доступні ліки» постійно розширюється новими препаратами, і включає 515 торгових назв лікарських засобів за такими напрямами:
-
232 — для лікування серцево-судинних захворювань (в т. ч. для профілактики інсультів та інфарктів);
-
53 — для лікування цукрового діабету 2 типу;
-
4 — для лікування нецукрового діабету;
-
23 (+9 комбінацій) — для лікування хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів;
-
65 — для лікування розладів психіки та поведінки, епілепсії;
-
7 — для лікування хвороби Паркінсона;
-
21 — для лікування осіб у посттрансплантаційному періоді;
-
72 — препарати інсуліну;
-
6 — для знеболення паліативних хворих;
-
23 — тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости