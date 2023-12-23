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23.12.2023  13:55   Віталій Хінєвіч

Аптеки у лікарнях будуть зобов’язані долучитись до програми «Доступні ліки» - МОЗ

Відтепер аптеки та аптечні пункти, розміщені у приміщенні або на території лікувальних закладів, будуть зобов’язані укласти договір з НСЗУ, завдяки якому пацієнти зможуть отримувати ліки безоплатно або з певною доплатою за програмою «Доступні ліки». Відповідне рішення прийняв уряд, передає РЕДПОСТ .

 
Для отримання відшкодування вартості лікарських засобів з 1 січня 2024 року аптеки, незалежно від форми власності та підпорядкування, повинні подати заяви про укладення договору до Національної служби здоровʼя.  
 
Ще з 1 квітня 2019 року Національна служба здоровʼя адмініструє програму реімбурсації лікарських засобів «Доступні ліки» і напряму відшкодовує аптекам вартість відпущених пацієнтам ліків за рецептом. 
 
Загалом з 2019 року НСЗУ виплатила аптекам за відпущені лікарські засоби близько 8 млрд гривень.
 
Наразі 4,43 млн пацієнтів отримали «доступні ліки» безоплатно або з доплатою. По всій країні близько 14 тисяч аптек мають договір із НСЗУ та отримують відшкодування повної або часткової вартості ліків.
 
Варто зазначити, що програма реімбурсації «Доступні ліки» постійно розширюється новими препаратами, і включає 515 торгових назв лікарських засобів за такими  напрямами: 
 
  • 232 — для лікування серцево-судинних захворювань (в т. ч. для  профілактики інсультів та інфарктів);
  • 53  — для лікування цукрового діабету 2 типу;
  • 4  — для лікування нецукрового діабету;
  • 23 (+9 комбінацій) — для лікування хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів;
  • 65 — для лікування розладів психіки та поведінки, епілепсії;
  • 7 — для лікування хвороби Паркінсона;
  • 21 — для лікування осіб у посттрансплантаційному періоді;
  • 72 — препарати інсуліну;
  • 6 — для знеболення паліативних хворих;
  • 23 — тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині медики врятували чоловіка.
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  доступні ліки, медицина
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