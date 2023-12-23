23.12.2023 16:35 Віталій Хінєвіч

Фахівці розповіли про стан інфекційної та паразитарної захворюваності в Харківській області

Загальний відсоток перехворілого інфекційними захворюваннями населення складає 3,6 проти 5,3 у минулому році.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

За 11 місяців 2023 року з урахуванням грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в області зареєстровано 93176 випадків інфекційних захворювань проти 139078 за аналогічний період минулого року (зниження на 33,0%). Без урахування грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій – 4008 випадків проти 2467 (зростання на 62,5%).

У розрізі окремих нозологічних форм у порівнянні з минулим роком відмічається зростання захворюваності сальмонельозом у 2,3 рази, шигельозомна 42,1%,гастроентероколітами з встановленим збудником в 1,9 рази, туберкульозом в1,9 рази, хворобою Лайма у 3,2 рази, гострим вірусним гепатитом В в 1,7 рази,хронічними вірусними гепатитами: В та С – в 1,5 рази, інфекційним мононуклеозом у 5,0 рази.

Зросла ураженість населення педикульозом на 23,1%.На рівні минулого року захворюваність на єрсиніоз (1 випадок). Знизився рівень захворюваності гастроентероколітами з невстановленим збудником на 1,9%, лямбліозом – у 2,5 рази, ГРВІ – на 34,9%.

Зареєстровано 287 випадків грипу, 34 випадки гострого вірусного гепатиту С, 11 ротавірусного ентериту, 10 лептоспірозу, по9 випадків кашлюката вірусного менінгіту, 6 випадків менінгококової інфекції, по 3 випадки корута епідемічного паротиту, по 1 випадкулістеріозу та криптоспоридіозу.

Не реєструвались випадки черевного тифу та паратифів, дифтерії, поліомієліту, рикетсіозів, правцю, сибірки, бруцельозу, туляремії, орнітозу, кліщового вірусного енцефаліту, краснухи, малярії, лейшманіозу, трихінельозу.

Також зареєстровано 591 особу, інвазовану гельмінтами та найпростішими, показник захворюваності зріс в 1,7 рази. Захворюваність дитячого населення складає 77,3%. Звернулось за антирабічною допомогою з приводу укусів тваринами 2694 особи, від диких тварин постраждала51 особа.

Кількість осіб, які постраждали від нападу кліщів, зросла в 1,9 рази. Взято на облік 521особу, з них 35,9% діти до 17 років.

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