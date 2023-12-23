23.12.2023 17:40 Віталій Хінєвіч

На Харківщині рятувальники допомогли водієві та ліквідували пожежу

Надзвичайники допомогли водієві авто подолати складний відрізок дороги і усунути загоряння.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.

Рятувальниками області було здійснено виїзд на надання допомоги по буксируванню автомобіля в селищі міського типу Козача Лопань.

За допомогою тросу рятувальники витягли транспортний засіб на проїзну частину дороги, після чого він продовжив свій рух.

Рятувальниками 62-го Державного пожежно-рятувального поста та 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області, було здійснено виїзд на гасіння приватного будинку в смт Солоницівка.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що саперами виявлено та знешкоджено 79 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.