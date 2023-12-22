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22.12.2023  14:50   Віталій Хінєвіч

Харків’яни продовжують отримувати виплати в рамках програми «єВідновлення»

На сьогоднішній день спеціальна комісія відпрацювала понад 9 тис. заявок містян, погодивши сумарну компенсацію в розмірі понад 227,7 млн грн.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Загалом до Департаменту житлово-комунального господарства надійшло понад 10,3 тис. звернень на відшкодування збитків, завданих у результаті обстрілів.
 
Подати заявку на компенсацію за програмою «єВідновлення» можна через застосунок «Дія», а також звернувшись до будь-якого ЦНАПу міста Харкова або нотаріуса.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Новобаварському районі Харкова замінили понад 2 кілометри внутрішньобудинкових систем.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, євідновлення
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