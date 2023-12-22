22.12.2023 14:50 Віталій Хінєвіч

Харків’яни продовжують отримувати виплати в рамках програми «єВідновлення»

На сьогоднішній день спеціальна комісія відпрацювала понад 9 тис. заявок містян, погодивши сумарну компенсацію в розмірі понад 227,7 млн грн.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Загалом до Департаменту житлово-комунального господарства надійшло понад 10,3 тис. звернень на відшкодування збитків, завданих у результаті обстрілів.

Подати заявку на компенсацію за програмою «єВідновлення» можна через застосунок «Дія», а також звернувшись до будь-якого ЦНАПу міста Харкова або нотаріуса.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Новобаварському районі Харкова замінили понад 2 кілометри внутрішньобудинкових систем.