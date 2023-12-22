22.12.2023 14:20 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Саперами виявлено та знешкоджено 35 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

У пресслужбі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 21 грудня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 2,6 га території, з них 4330 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 2,3 км ліній електропередач, 946 м автодоріг, 9 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 35 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 21 піротехнічний розрахунок ДСНС у складі 109 саперів та 46 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4256 га території, 294,8 км автомобільних доріг, 2983 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 221,1 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 86 тис. 480 вибухонебезпечних предметів.

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