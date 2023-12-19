19.12.2023 09:23 Дмитро Колонєй

Харківщина на ранок 19 грудня. Оперативна інформація від Нацполіції

Упродовж минулої доби поліцейські Харківщини отримали та оперативно опрацювали за добу 873 виклики від громадян.



Харківщина на ранок 19 грудня. Оперативна інформація від Нацполіції



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, окупанти продовжують терористичні атаки на Харківщину.Ввечері 18 грудня 2023 року внаслідок ворожого обстрілу Куп'янська поранено 52-річного місцевиого мешканця. У стані середньої важкості його доставили в лікарню.

Тривають артилерійські та мінометні обстріли прифронтових районів. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки, цивільна інфраструктура.

Слідчо-оперативні групи упродовж доби здійснили 10 оглядів місць подій, задокументували наслідки обстрілів, зібрали речові докази чергових воєнних злочинів російських військових і відкрили 8 кримінальних проваджень.

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З початку повномасштабного вторгнення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про понад 17660 злочинів, пов’язаних зі збройною агресією рф, у тому числі злочини щодо зради, пособництва, колабораціонізму. Ця робота триває.

На блокпостах Харківської області правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 3650 транспортних засобів.

З початку повномасштабного вторгнення до поліції надійшло понад 538800 повідомлень про правопорушення та події.

За цей період відкрито більш ніж 70770 кримінальних проваджень за фактами шахрайств, крадіжок, грабежів, хуліганства та інших злочинів.

Поліція цілодобово реагує на звернення громадян. Забезпечує безперервну роботу служби «102», також функціонує чат-бот з прийому повідомлень громадян. Поліція продовжує працювати 24/7, забезпечувати публічний порядок і безпеку громадян.