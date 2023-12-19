19.12.2023 09:00 Дмитро Колонєй
Під час обстрілу Харківщини постраждала людина: ХОВА
Оперативна обстановка на Харківщині на ранок 19 грудня 2023 року.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ХОВА, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема:
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Бологівка,
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Строївка,
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Кам'янка,
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Тополі,
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Дворічна,
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Синьківка,
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Петропавлівка,
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Іванівка,
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Ковалівка,
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Берестове Куп'янського району.
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О 08:18 стався ворожий обстріл с. Козача Лопань Харківського району. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.
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О 21:15 в результаті ворожого обстрілу м. Куп'янськ пошкоджено приватні будинки. Поранень зазнав чоловік 1971 р.н. Постраждалого з вибуховою травмою, уламковими пораненнями госпіталізували. Стан – середньої тяжкості.
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О 00:30 стався ворожий обстріл с.Кіндрашівка Куп'янського району. Пошкоджено будинок. Без постраждалих.
ЗСУ відбили 9 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Куп'янського району.
Внаслідок негоди по області знеструмлено 1794 споживачів.
Ремонтні бригади продовжують працювати над відновленням електропостачання у Близнюківській, Барвінківській, Вовчанській та Куп'янський громадах.
За добу вибухотехніки ДСНС обстежили понад 2,8 га території в Харківському, Ізюмському, Богодухівському, Куп'янському та Чугуївському районах. Знешкодили 47 ВНП. Розмінування триває.
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