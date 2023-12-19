19.12.2023 09:00 Дмитро Колонєй

Під час обстрілу Харківщини постраждала людина: ХОВА

Оперативна обстановка на Харківщині на ранок 19 грудня 2023 року.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема:

Бологівка,

Строївка,

Кам'янка,

Тополі,

Дворічна,

Синьківка,

Петропавлівка,

Іванівка,

Ковалівка,

Берестове Куп'янського району.

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О 08:18 стався ворожий обстріл с. Козача Лопань Харківського району. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

О 21:15 в результаті ворожого обстрілу м. Куп'янськ пошкоджено приватні будинки. Поранень зазнав чоловік 1971 р.н. Постраждалого з вибуховою травмою, уламковими пораненнями госпіталізували. Стан – середньої тяжкості.

О 00:30 стався ворожий обстріл с.Кіндрашівка Куп'янського району. Пошкоджено будинок. Без постраждалих.

ЗСУ відбили 9 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Куп'янського району.

Внаслідок негоди по області знеструмлено 1794 споживачів.

Ремонтні бригади продовжують працювати над відновленням електропостачання у Близнюківській, Барвінківській, Вовчанській та Куп'янський громадах.

За добу вибухотехніки ДСНС обстежили понад 2,8 га території в Харківському, Ізюмському, Богодухівському, Куп'янському та Чугуївському районах. Знешкодили 47 ВНП. Розмінування триває.