    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Під час обстрілу Харківщини постраждала людина: ХОВА
19.12.2023  09:00   Дмитро Колонєй

Під час обстрілу Харківщини постраждала людина: ХОВА

Оперативна обстановка на Харківщині на ранок 19 грудня 2023 року.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема:
 
  • Бологівка,
  • Строївка,
  • Кам'янка,
  • Тополі,
  • Дворічна,
  • Синьківка,
  • Петропавлівка,
  • Іванівка,
  • Ковалівка,
  • Берестове Куп'янського району.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
  • О 08:18 стався ворожий обстріл с. Козача Лопань Харківського району. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. 
  • О 21:15 в результаті ворожого обстрілу м. Куп'янськ пошкоджено приватні будинки. Поранень зазнав чоловік 1971 р.н. Постраждалого з вибуховою травмою, уламковими пораненнями госпіталізували. Стан – середньої тяжкості.
  • О 00:30 стався ворожий обстріл с.Кіндрашівка Куп'янського району. Пошкоджено будинок. Без постраждалих. 
 
ЗСУ відбили 9 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Куп'янського району. 
 
Внаслідок негоди по області знеструмлено 1794 споживачів.
 
Ремонтні бригади продовжують працювати над відновленням електропостачання у Близнюківській, Барвінківській, Вовчанській та Куп'янський громадах.
 
За добу вибухотехніки ДСНС обстежили понад 2,8 га території в Харківському, Ізюмському, Богодухівському, Куп'янському та Чугуївському районах. Знешкодили 47 ВНП. Розмінування триває.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  обстріл, обстановка, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.12 Надзвичайні події На Харківщині пожежа знищила будівлю (фото) 10.12 Надзвичайні події На Харківщині встановлюють модульні укриття 09.12 Надзвичайні події Артилерійський обстріл Куп'янська призвів до смерті двох жінок (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 