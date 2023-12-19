19.12.2023 08:31 Дмитро Колонєй
На Харківщині вогнеборці загасили 11 пожеж
Оперативна обстановка на Харківщині на ранок 19 грудня від ГУ ДСНС.
На Харківщині вогнеборці загасили 11 пожеж
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ ДСНС, протягом доби з 18 по 19 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:
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11 – на ліквідацію пожеж;
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13 – на допомогу населенню;
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2 – інші виїзди.
Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
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О 15:41 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на першому поверсі житлової п’ятиповерхівки по вул. Валентинівській, де всередині було двоє дітей, залишених на самоті. До місця виїхали рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини двома оперативними відділеннями на автоцистернах. На час їх прибуття стало відомо, що двох хлопчиків, віком 5 та 7 років, вивели із задимленої оселі сусіди. Вони почули запах диму, викликали рятувальників та через вікно потрапили до квартири. Діти отримали незначне отруєння продуктами горіння і були про всяк випадок госпіталізовані до лікарні. Розвідкою пожежі встановлено, що горів диван і підвіконня на площі біля 1 кв.м. Вогнеборці загасили вогонь підручними засобами вже о 15:56. Причина виникнення загоряння з’ясовується. На місці події працювало 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС.
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Рятувальники 5 разів залучались до надання допомоги водіям, чиї авто не могли подолати складні ділянки доріг через ожеледицю та снігові замети. Вони витягли волонтерський мікроавтобус «Volkswagen T4» з перемету, а також зі слизьких ділянок доріг 2 фури, 1 карету швидкої та 1 рейсовий автобус.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 47 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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