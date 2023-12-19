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19.12.2023  08:31   Дмитро Колонєй

На Харківщині вогнеборці загасили 11 пожеж

Оперативна обстановка на Харківщині на ранок 19 грудня від ГУ ДСНС.


На Харківщині вогнеборці загасили 11 пожеж
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, протягом доби з 18 по 19 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:
  • 11 – на ліквідацію пожеж;
  • 13 – на допомогу населенню;
  • 2 – інші виїзди.
Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
 
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  • О 15:41 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на першому поверсі житлової п’ятиповерхівки по вул. Валентинівській, де всередині було двоє дітей, залишених на самоті. До місця виїхали рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини двома оперативними відділеннями на автоцистернах. На час їх прибуття стало відомо, що двох хлопчиків, віком 5 та 7 років, вивели із задимленої оселі сусіди. Вони почули запах диму, викликали рятувальників та через вікно потрапили до квартири. Діти отримали незначне отруєння продуктами горіння і були про всяк випадок госпіталізовані до лікарні. Розвідкою пожежі встановлено, що горів диван і підвіконня на площі біля 1 кв.м. Вогнеборці загасили вогонь підручними засобами вже о 15:56. Причина виникнення загоряння з’ясовується. На місці події працювало 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС.
  • Рятувальники 5 разів залучались до надання допомоги водіям, чиї авто не могли подолати складні ділянки доріг через ожеледицю та снігові замети. Вони витягли волонтерський мікроавтобус «Volkswagen T4» з перемету, а також зі слизьких ділянок доріг 2 фури, 1 карету швидкої та 1 рейсовий автобус.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 47 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про пожежу у Харкові на Салтівці, у якій постраждали двоє дітей.
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, харків
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