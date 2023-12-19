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19.12.2023  08:03   Дмитро Колонєй

На Харківщині українські захисники відбили 5 атак ворога

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 19 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
 
Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
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  • На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 18 грудня 2023 року.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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