На Харківщині українські захисники відбили 5 атак ворога

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 19 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 18 грудня 2023 року.
Комментариев: 0
Сьогоднішні зміни можуть виявитися доленосними, проте не намагайтеся заздалегідь прорахувати їхній результат – це все одно не вийде. Довіртеся інтуїції та долі.
Протягом усього дня у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Сьогодні також відзначається професійне свято тих людей, на дзвінок яким маємо право навіть у найгіршій ситуації: у грудні 2002 р. Президент України підписав Указ про встановлення в Україні професійного свята – Дня адвокатури.
влажность:
давление:
ветер: