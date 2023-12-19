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19.12.2023  10:00   Дмитро Колонєй

У Харкові ремонтують укриття

Працівники КП «Харківжилбуд» відремонтували укриття у Слобідському районі.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківжилбуд» у підвалі житлового будинку на вул. Мухачова комунальники виконали косметичний ремонт стелі, підлоги та стін. Також в укритті замінили сантехніку, відновили водо- та електропостачання, прочистили каналізацію, встановили лави, замінили вхідні двері.
 
 
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, укриття, харків, агрессия россии
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