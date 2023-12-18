18.12.2023 16:58 Дмитро Колонєй
Кріваве вбивство на Основі: у Харкові заарештовано зловмисника
У Харкові взято під варту чоловіка, який вбив сусіда.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 15 грудня 2023 року приблизно о 16 годині у квартирі комунального типу по вул. Південнопроєктній у Харкові. Між двома мешканцями квартири виникла сварка, у ході якої 39-річний чоловік схопив ніж та вдарив ним свого опонента в грудну клітину. Від отриманих травм 43-річний потерпілий помер на місці.
Сусіди викликали правоохоронців, і зловмисник був затриманий працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України.
За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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