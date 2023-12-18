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18.12.2023  16:58   Дмитро Колонєй

Кріваве вбивство на Основі: у Харкові заарештовано зловмисника

У Харкові взято під варту чоловіка, який вбив сусіда.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 15 грудня 2023 року приблизно о 16 годині у квартирі комунального типу по вул. Південнопроєктній у Харкові. Між двома мешканцями квартири виникла сварка, у ході якої 39-річний чоловік схопив ніж та вдарив ним свого опонента в грудну клітину. Від отриманих травм 43-річний потерпілий помер на місці.
 
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Сусіди викликали правоохоронців, і зловмисник був затриманий працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України.
 
За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  смерть, вбивство, харків
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