18.12.2023 16:58 Дмитро Колонєй

Кріваве вбивство на Основі: у Харкові заарештовано зловмисника

У Харкові взято під варту чоловіка, який вбив сусіда.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 15 грудня 2023 року приблизно о 16 годині у квартирі комунального типу по вул. Південнопроєктній у Харкові. Між двома мешканцями квартири виникла сварка, у ході якої 39-річний чоловік схопив ніж та вдарив ним свого опонента в грудну клітину. Від отриманих травм 43-річний потерпілий помер на місці.

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Сусіди викликали правоохоронців, і зловмисник був затриманий працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України.

За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.