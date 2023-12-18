18.12.2023 16:32

Холокост - один із найстрашніших злочинів в історії людства - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь у пам'ятних заходах, присвячених 82-м роковинам трагедії в Дробицькому Яру.



Василь Голосний

Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов поклав квіти на Меморіальному комплексі «Дробицький Яр». У заході також взяли участь представники єврейської громади Харкова.

Міський голова зазначив, що сьогодні, під час повномасштабної війни, коли мирні громадяни гинуть від рук російських окупантів, дуже важливо зберігати пам'ять про трагічні сторінки історії українського народу.

«Холокост - один із найстрашніших злочинів в історії людства. Вісімдесят два роки тому нацисти вбили тут близько 20 тисяч невинних мешканців нашого міста та області. І ми повинні самі пам'ятати про це і зробити так, щоб і наступні покоління про це знали. Меморіал жертвам Дробицького Яру також був обстріляний окупантами у перші місяці повномасштабної війни. І він, звісно, має бути відновлений. Як і все, що пошкодив ворог», - наголосив Ігор Терехов.

Фотогалерея