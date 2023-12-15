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15.12.2023  08:10   Віталій Хінєвіч

«Половина нашого міста мало не залишилося без опалення» - Ігор Терехов звернувся до харків'ян

Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі повідомив, що вчорашня негода спричинила серйозну аварію в енергосистемі, через яку половина нашого міста мало не залишилося без опалення, передає РЕДПОСТ .

 
«Тільки завдяки тому, що з літа 2022 року ми почали забезпечувати котельні Харкова альтернативними джерелами живлення на випадок можливих блекаутів, цей інцидент не обернувся для Харкова опалювальним колапсом.
 
Станом на зараз ми відновили роботу всіх котелень міста — локалізували дефекти, спустили повітря з радіаторів опалення. Тепло харківʼянам подається в повному обсязі»,- повідомив Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківобленерго прокоментували ситуацію з миготінням світла у місті.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  жкг, харків
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