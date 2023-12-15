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15.12.2023  08:05   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали Харківську область

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 15 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Авіаційних ударів зазнала Синьківка Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
 
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в бєлгородській області.
 
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Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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