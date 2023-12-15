У Харківському метрополітені розпочалися концертні програми

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону розповів, що до зимових свят прикрашено сім станцій метро, а також розпочато концертні програми, передає РЕДПОСТ .
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Сьогодні зірки обіцяють наповнити день феєрією емоцій. Компліменти (особливо щирі) вітаються як ніколи – їхня дія буде воістину чарівною.
Весь день у Харкові буде хмарним. Уночі очікується сильний дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.
В Україні сьогодні відзначається День працівників суду, а у світі – неофіційно – День чаю.
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