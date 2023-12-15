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15.12.2023  08:30   Віталій Хінєвіч

У Харківському метрополітені розпочалися концертні програми

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону розповів, що до зимових свят прикрашено сім станцій метро, а також розпочато концертні програми, передає РЕДПОСТ .

 
Мер міста зазначив, що цього року до зимових свят було прикрашено сім станцій метрополітену. Також 14 грудня було розпочато концертну програму.
 
«Ми вчора розпочали концертну програму. Люди мають можливість прийти, побачити її щоб підняти собі настрій», - зазначив Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові станції метрополітену продовжують прикрашати святковою ілюмінацією. Зокрема станції метро «Наукова», «Південний вокзал», «Майдан Конституції» та «Університет» планують оформити до початку грудня.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, ігор терехов, метро
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