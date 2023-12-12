12.12.2023 15:20 Віталій Хінєвіч

Харківщина одна з перших за кількістю пошкоджених будівель: які ціни на житло та що кажуть експерти

Ринок нерухомості напряму залежить від ситуації в країні, віддаленості від зони бойових дій та частоти обстрілів. З початком війни Харківська область найбільше серед неокупованих територій постраждала від обстрілів. Кількість поданих заявок в ДІЯ на відшкодування за пошкоджене майно склала 23 800, за знищене – 2 716.

Про це повідомили аналітики порталу нерухомості ЛУН, передає РЕДПОСТ.

Постійні обстріли та проблеми з інфраструктурою не покращують ситуації і з цінами на купівлю квартир. Медіана вартості однокімнатної квартири на вторинці складає 25 000 $, що в абсолютних числах на 500$ менше, ніж пів року тому. Двокімнатна вже обійдеться в середньому в 39 000$, а трикімнатна – в 50 000$, що на 5% та 10% відповідно менше, ніж у травні.

На первинці зовсім інша ситуація – за рік вартість квадратного метра виросла на 35%, і це рекордний показник по всій країні. За перші 3 квартали 2023 року в експлуатацію було здано 2300 квартир. Оренда квартир залишається низькою, медіана однокімнатної квартири – 4000 грн.

Для аналізу економічної доцільності придбання житла обчислюють співвідношення річної плати за оренду до вартості квартири. Так, наприклад, без урахування амортизації та супутніх витрат, у Києві середня вартість квартири еквівалентна 15 рокам її оренди. У Львові цей показник складає 11 років, в Одесі – 17 років. Харків демонструє 20 років оренди, це в першу чергу повʼязане з падінням цін на довгострокову оренду в прифронтовому регіоні.

Щодо загальної ситуації в країні, інтерес до купівлі квартир в Україні сягає 70-80% свого довоєнного рівня, але частина покупців поки що витримує паузу і відкладає рішення про купівлю до стабілізації ситуації на фронті.

Як зазначив бренд та бізнес директор ЛУН Денис Суділковський, ціни на купівлю житла завжди відповідають поточному стану економіки, і якщо 2022 рік став для нас шоком і втратами ВВП, то 2023 сміливо крокує до відновлення. Україна вистояла, пережила зимовий терор, і з весни українці повертаються до ідеї мати власне житло.

«Неготовність розділяти ризики недобудови з девелоперами, за дослідженням ЛУН, спонукає більшість покупців обирати готове або майже готове житло. Окрім цього, цю тенденцію підтримує і величезна кількість зруйнованого війною житла. Вимушеним переселенцям необхідне житло і ті, хто має змогу, розглядають варіанти придбання. Ці зміни вже впливають на ринок девелоперів, де початкові стадії будівництва часом необхідно будувати за власні кошти.

Найбільш цікавим є подальший розвиток державної програми єОселя, де розширені категорії населення можуть взяти іпотеку на житло під 7%, що для багатьох є чи не єдиним шансом на власну квартиру. Але за умовами цієї програми житлу має бути менш як три роки, а у 2024 році це вже будуть переважно будинки завершені у часи війни. Таких відчутно мало, особливо в столиці, й можна очікувати на зміну умов програми.

За відсутності воєнної ескалації можна очікувати подальшу стабілізацію економіки, а за нею повернення віри українців у довгострокові плани, у тому числі й придбання житла»,- розповів Денис Суділковський.

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