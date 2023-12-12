12.12.2023 15:50 Віталій Хінєвіч

Комунальники у Харкові замінили понад 14 кілометрів водоводів

Нинішнього року ремонтні бригади служби зовнішніх водопровідних мереж КП «Харківводоканал» переклали 14.9 км технічно зношених ділянок водоводів, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, у Київському районі замінили 3,8 км трубопроводів, Шевченківському – 2.3 км, Новобаварському – 2,1 км, Салтівському – 1,7 км.

Як повідомив начальник виробничого відділу комплексу «Харківводопостачання» Андрій Личкатий, дуже важливо, що, незважаючи на складнощі воєнного часу, підприємство продовжує інвестувати кошти в проекти реконструкції та заміни технічно зношених трубопроводів. Це означає, що продовжується розвиток та оновлення водопровідного господарства міста, а не лише ремонтні роботи та усунення аварійних ситуацій на водоводах.

«Тільки у першій декаді грудня завершили відновлювальні заходи на двох ділянках водоводів на вулиці Академіка Павлова у Салтівському районі, також на вулиці Корабельній у Новобаварському та на вулиці Данилевського у Шевченківському. Перекладку ведемо системно, з обов'язковою капітальною реконструкцією оглядових колодязів, заміною люків, встановленням сучасної запірної арматури та пожежних гідрантів.

Застосовуємо лише якісні матеріали та обладнання, які прослужать не один десяток років. Здебільшого перекладаємо методом санації як найбільш економічно вигідним та виправданим в умовах міської інфраструктури», - зазначив Андрій Личкатий.

За його словами, масштабні заміни комунікацій у поточному році провели вулицями: Гвардійців Широнінців, Героїв Праці, Сумській, Іжевській, Єнакіївській та Полтавським Шляхом.

«Роботи з оновлення аварійних трубопроводів продовжуються. До кінця року плануємо провести реконструкцію водоводів по 1- Орському провулку, вулиці Ковальській та Залютинській, а також ухвалено рішення оновити мережі по вулиці Автомобільній.

До заміни готуємо ділянки, де йдуть старі металеві трубопроводи в аварійному стані. Там постійно трапляються пориви, які доводиться усувати. В результаті підприємство витрачає не лише на ремонт, а й зазнає збитків від втрати води. Плюс, після заміни комунікацій значно покращується якість води у споживачів», - наголосив начальник виробничого відділу.

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