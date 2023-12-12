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12.12.2023  08:04   Дмитро Колонєй

ЗСУ відбили чотири атаки ворога біля двох селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 12 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
 
Під артилерійським вогнем опинилися понад 90 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
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  • На Куп’янському напрямку  українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки та північно-західніше Петропавлівки Харківської області. 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 грудня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
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