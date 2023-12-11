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11.12.2023  19:20   Дмитро Колонєй

Ворог двічі намагався атакувати позиції ЗСУ на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали селища Харківської області: Охримівка, Вовчанськ, Бударки, Плетенівка.
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  • На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога в районі Синьківки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися населені пункти Харківщини: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 11 грудня 2023 року.
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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