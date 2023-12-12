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12.12.2023  08:24   Дмитро Колонєй

На Харківщині керована авіабомба окупантів влучила у багатоквартирний будинок

Оперативная ситуація на Харківщині на 12 грудня 2023 року від ХОВА.

Влучила у багатоквартирний будинок авіабомба загарбників на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 19 населених пунктів Харківщини:
  • Охрімівка,
  • Вовчанськ,
  • Бударки Чугуївського району,
  • Плетенівка,
  • Дворічна,
  • Синьківка,
  • Петропавлівка,
  • Іванівка,
  • Берестове  Куп’янського району та ін.
 
Близько 18:10 внаслідок ворожих обстрілів у м. Куп'янськ горіла господарча споруда. Жертв та постраждалих немає.
 
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Близько 21:43 у Куп'янськ-Вузловому внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний п’ятиповерховий будинок. Без постраждалих. Попередньо: армія РФ застосувала КАБ. 
 
ЗСУ відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки та північно-західніше Петропавлівки. 
 
За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 3,4 га території та знешкодили 69 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.
 
 
Источник:   Телеграм-канал/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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