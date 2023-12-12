12.12.2023 08:24 Дмитро Колонєй

На Харківщині керована авіабомба окупантів влучила у багатоквартирний будинок

Оперативная ситуація на Харківщині на 12 грудня 2023 року від ХОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 19 населених пунктів Харківщини:

Охрімівка,

Вовчанськ,

Бударки Чугуївського району,

Плетенівка,

Дворічна,

Синьківка,

Петропавлівка,

Іванівка,

Берестове Куп’янського району та ін.

Близько 18:10 внаслідок ворожих обстрілів у м. Куп'янськ горіла господарча споруда. Жертв та постраждалих немає.

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Близько 21:43 у Куп'янськ-Вузловому внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний п’ятиповерховий будинок. Без постраждалих. Попередньо: армія РФ застосувала КАБ.

ЗСУ відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки та північно-західніше Петропавлівки.

За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 3,4 га території та знешкодили 69 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.