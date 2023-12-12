12.12.2023 08:24 Дмитро Колонєй
На Харківщині керована авіабомба окупантів влучила у багатоквартирний будинок
Оперативная ситуація на Харківщині на 12 грудня 2023 року від ХОВА.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 19 населених пунктів Харківщини:
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Охрімівка,
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Вовчанськ,
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Бударки Чугуївського району,
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Плетенівка,
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Дворічна,
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Синьківка,
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Петропавлівка,
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Іванівка,
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Берестове Куп’янського району та ін.
Близько 18:10 внаслідок ворожих обстрілів у м. Куп'янськ горіла господарча споруда. Жертв та постраждалих немає.
Близько 21:43 у Куп'янськ-Вузловому внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний п’ятиповерховий будинок. Без постраждалих. Попередньо: армія РФ застосувала КАБ.
ЗСУ відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки та північно-західніше Петропавлівки.
За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 3,4 га території та знешкодили 69 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.
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