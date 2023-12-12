12.12.2023 08:43 Дмитро Колонєй

Харківщина на ранок 12 грудня. Оперативна ситуація від ДСНС

Фахівці ДСНС Харківщини врятували людей, заблокованих у будинку через вибух ворожого снаряду



Харківщина на ранок 12 грудня. Оперативна ситуація від ДСНС



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, протягом доби з 11 по 12 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону здійснили 18 оперативних виїздів, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж, 1 з них була спричинена ворожим обстрілом;

6 – на допомогу населенню;

5 – інші виїзди.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

О 18:10 рятувальники виїхали на гасіння пожежі , яка у м. Куп'янську на вул. Сватівській через ворожий обстріл. Снаряд влучив на приватне подвір’я. Там зайнялась господарча споруда на площі 70 кв.м. На щастя обійшлось без жертв та постраждалих. На місці працювали 2 оперативних відділення ДСНС у складі 2-х одиниць техніки та 10-ти чоловік особового складу. Рятувальники приборкали вогонь о 20:13.

О 21:43 куп’янські рятувальники виїхали для надання допомоги мешканцям житлової п’ятиповерхівки, які опинились заблокованими у своєму під’їзді внаслідок вибуху ворожого снаряду. Вхідні двері до під’їзду отримали деформацію, яка не дозволяла їх відчинити. Тож надзвичайники за допомогою спецзасобів деблокували їх, надавши можливість людям вийти.

Під час ліквідації однієї з пожеж у Харкові, виявлено тіло загиблої людини. Подія трапилась о 05:24 12 грудня у житловому 9-типоверховому будинку на вул. Сергія Грицевця. Горів ліфт у ліфтовій шахті на площі біля 8 кв.м. Тіло людини знаходилось всередині палаючого ліфту. Її особа, причина смерті та причина пожежі встановлюються. Через сильне задимлення сходової клітини рятувальники евакуювали на свіже повітря 10 мешканців. Ліквідація пожежі відбулась о 06:55.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 69 одиниць вибухонебезпечних предметів.