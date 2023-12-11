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11.12.2023  15:00   Віталій Хінєвіч

Смертельна ДТП під Харковом: слідчі встановлюють обставини аварії

Автопригода сталася 10 грудня близько 15:20. На окружній дорозі зіштовхнулися два цивільних автомобілі «Skoda Fabia» та «Hyundai Elantra».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Внаслідок ДТП 27-річний водій «Hyundai Elantra» та його 23-річна дружина загинули на місці. 37-річного водія та 34-річного пасажира «Skoda Fabia» госпіталізували до лікарні. 
 
 
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
 
 
Механізм та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють слідчі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що подробиці ДТП з автобусом, у якому дитяча збірна поверталась до Харкова, розповіли у поліції.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харків
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