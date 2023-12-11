11.12.2023 14:35 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: за тиждень сапери ДСНС знищили 349 боєприпасів

На території Харківської області працюють 32 піротехнічні розрахунки ДСНС, 162 сапери та 70 одиниць техніки, в тому числі 4 машини механічного розмінування.

Про це під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі повідомив речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко, передає РЕДПОСТ.

«Протягом минулого тижня піротехніки здійснили 205 виїздів для знешкодження вибухонебезпечних предметів та знищили 349 боєприпасів», – повідомив Євген Василенко.

З початку деокупації Харківщини було розміновано понад 4 225 га території ( за допомогою машин механічного розмінування – 134 га ) виявлено та знешкоджено 85 867 одиниць ВНП.

Речник ГУ ДСНС України у Харківській області наголошує, що в регіоні зберігається підвищена мінна небезпека, тому мешканцям слід бути дуже уважними. У разі виявлення будь-яких підозрілих або схожих на боєприпас предметів, потрібно негайно відійти від знахідки та зателефонувати за одним з номерів: «101», «102» або «112».

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram