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11.12.2023  14:35   Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: за тиждень сапери ДСНС знищили 349 боєприпасів

На території Харківської області працюють 32 піротехнічні розрахунки ДСНС, 162 сапери та 70 одиниць техніки, в тому числі 4 машини механічного розмінування.

 
Про це під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі повідомив речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко, передає РЕДПОСТ.
 
«Протягом минулого тижня піротехніки здійснили 205 виїздів для знешкодження вибухонебезпечних предметів та знищили 349 боєприпасів», – повідомив Євген Василенко.
 
З початку деокупації Харківщини було розміновано понад 4 225 га території ( за допомогою машин механічного розмінування – 134 га ) виявлено та знешкоджено 85 867 одиниць ВНП.
 
Речник ГУ ДСНС України у Харківській області наголошує, що в регіоні зберігається підвищена мінна небезпека, тому мешканцям слід бути дуже уважними. У разі виявлення будь-яких підозрілих або схожих на боєприпас предметів, потрібно негайно відійти від знахідки та зателефонувати за одним з номерів: «101», «102» або «112».
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині горів приватний триповерховий будинок.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  міни, харків
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