11.12.2023 15:17 Дмитро Колонєй

На Харківщині дівчина-шарайка обікрала стареньку на десятки тисяч

Заробила на жінці та була затримана юна мешканка Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Харківську обласну прокуратуру, навесні 2022 року до 22-річної мешканки Дергачів звернулась знайома з проханням допомогти налаштувати мобільний додаток «Приват 24». Для цього літня жінка надала дівчині свою банківську картку та паспорт, де знаходився логін та пароль входу до особистого кабінету.

Дівчина сфотографувала логін та пароль до мобільного додатку та за їх допомогою оформила жінці статус ВПО через портал «Дія», про що літня знайома навіть не знала.

Після цього крадійка переводила державну допомогу з картки жінки на власні рахунки. Вона встигла викрасти за рахунку знайомої майже 50 тисяч гривень, які витратила на покупки у торгово-розважальних мережах.

Правоохоронці викрили жінку. Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.