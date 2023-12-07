Харківщина на ранок 7 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом минулої доби рятувальники Харківщини загасили одну пожежу, спричинену ворожими обстрілами.
До місця події направили 4 оперативні відділення ДСНС з Козачої Лопані, м. Дергачі та Харкова. Під час пожежогасіння окупанти не припиняли завдавати ударів. Проте рятувальники мужньо виконали свій обов’язок, ліквідувавши вогонь о 16:30. Жертв та постраждалих немає.
Ще двічі за добу рятувальники приймали участь у ліквідації наслідків ворожих ударів, які сталися раніше. За допомогою важкої інженерної техніки вони розбирали завали зруйнованих будівель та проводили пошукові роботи у селищах Липці та Борова однойменних громад.
Загалом протягом доби з 6 по 7 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:
8 – на ліквідацію пожеж, з них були 1 спричинений ворожими обстрілами;
8 – на допомогу населенню;
9 – інші виїзди.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що одна з побутових пожеж, яка сталася 6 грудня у приватній оселі в селі Новоселівка Богодухівської громади, стала причиною загибелі 37-річного чоловіка.
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Сьогодні можна розставити пріоритети та визначити бажану для себе мету на найближче майбутнє, а також хоча б на крок, але наблизитися до неї.
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