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07.12.2023  08:30   

Харківщина на ранок 7 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом минулої доби рятувальники Харківщини загасили одну пожежу, спричинену ворожими обстрілами.


Фото: ДСНС
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС, пожежа внаслыдок обстрілу сталася у селищі Козача Лопань Дергачівської громади, яке військві рф вчергове обстріляли близько о пів на першу годину дня 6 грудня. Снаряди влучили по приватному сектору, спричинивши пожежі у двох житлових будинках. Площа пожежі становила 240 кв.м.

До місця події направили 4 оперативні відділення ДСНС з Козачої Лопані, м. Дергачі та Харкова. Під час пожежогасіння окупанти не припиняли завдавати ударів. Проте рятувальники мужньо виконали свій обов’язок, ліквідувавши вогонь о 16:30. Жертв та постраждалих немає.

Ще двічі за добу рятувальники приймали участь у ліквідації наслідків ворожих ударів, які сталися раніше. За допомогою важкої інженерної техніки вони розбирали завали зруйнованих будівель та проводили пошукові роботи у селищах Липці та Борова однойменних громад.

Загалом протягом доби з 6 по 7 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:
8 – на ліквідацію пожеж, з них були 1 спричинений ворожими обстрілами;
8 – на допомогу населенню;
9 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що одна з побутових пожеж, яка сталася 6 грудня у приватній оселі в селі Новоселівка Богодухівської громади, стала причиною загибелі 37-річного чоловіка.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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