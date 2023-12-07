07.12.2023 09:19 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав з професійним святом працівників оргінів місцевого самоврядування

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся з вітальним словом.



Ігор Терехов привітав з професійним святом працівників оргінів місцевого самоврядування



Як повідояляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов привітав з професійним святом працівників оргінів місцевого самоврядування:

"Сьогодні рівень нашої відповідальності за нормальне життя харківʼян, громади та України в цілому набагато вищий, ніж будь-коли. І кожен новий день війни лиш додає викликів, які нам необхідно подолати для того, щоб якнайшвидше відбудувати Харків.

Тому сьогодні, вітаючи всіх нас з професійним святом - Днем місцевого самоврядування, я хочу не стільки побажати, як звернутися з проханням: наберімося терпіння та наполегливості й разом зробімо все від нас залежне задля відновлення звичного життя, повернення наших людей додому і щасливого майбутнього наступних поколінь!

Дякую за згуртовану та результативну роботу! Працюємо далі!"

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