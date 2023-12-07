07.12.2023 07:30 Рита Парфенова

7 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку цього дня в Україні відзначають День місцевого самоврядування.





Місцеве самоврядування – це, свого роду, спосіб суспільного життя, на основі якого діє самоврядне суспільство. Це давня слов'янська та давньоруська традиція, яка бере свій початок із часів Київської Русі. Це вибір вільних громадян, які довіряють обраним ними представникам та наділяють їх владними повноваженнями. Тільки таку владу і можна вважати справді народною – владою не над суспільством, а законною владою самого суспільства, для суспільства та на користь суспільства.



15 жовтня 1985 року європейськими державами схвалено міжнародний пакт, який називається «Європейська хартія місцевого самоврядування». Цей пакт зіграв і продовжує відігравати важливу роль у становленні та розвитку класичної моделі місцевого самоврядування як у старих, так і нових європейських демократіях.



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У 1996 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 7 грудня Міжнародним днем цивільної авіації та настійно закликала уряди, а також відповідні національні, регіональні, міжнародні та міжурядові організації вжити відповідних заходів для його святкування (резолюція 51/33).



Сучасний світ неможливо уявити без авіації. Громадянська авіація використовується для перевезень пасажирів, вантажів та пошти; надання медичної допомоги населенню та проведення санітарних заходів; виконання авіаційних робіт в окремих галузях економіки та наукової діяльності; а також пошуково-рятувальних та аварійно-рятувальних робіт та надання допомоги у разі стихійних лих.



Глобальна повітряна транспортна мережа виходить за межі континентів, значно розширює місцевий доступ до іноземних постачань та ринків, надає можливості для культурного та соціального обміну та зміцнює потенціал реагування на надзвичайні ситуації та гуманітарні ситуації під час криз та надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я.



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День української хустки (ДУХ) — неофіційне щорічне свято, що відзначається 7 грудня з метою об'єднання жінок різного фаху, віку та національності для збереження українських традицій. Свято започатковане в Україні в 2019 році.



В рамках відзначення проводяться флешмоби «Зроби фото/відео з хусткою», для дівчат та жінок влаштуються майстер-класи та навчання, як правильно в'язати хустку.



У 2020 році у Вінниці започаткований флешмоб, присвячений Всесвітньому дню української хустки (7 грудня), встановив новий національний рекорд — «Міжнародний флешмоб впродовж доби. Найбільша кількість жінок в українських хустках».

Прикмети дня

Цього дня влаштовувалися народні гуляння, катання на санках з гірок – санниці. У народі говорили: “Молода зима з гір на санках катається”.



В давнину дівчата влаштовували ворожіння на нареченого. За традицією під подушку клали гілочку яблуні з проханням показати образ хлопця.

Що не можна робити 7 грудня

Не рекомендують розводити багаття та топити піч. Наші пращури вважали, що дим може розвіяти щастя за вітром.

Не варто засиджуватися у гостях.

Тяжку фізичну роботу краще відкласти.

Не можна сваритися і вживати лайливі слова.

Також цього дня

1678 року Луї Хеннепін став першим європейцем, який виявив Ніагарський водоспад.



1732 – у Лондоні відкрито Королівський театр, з давніх-давен більш відомий як «Ковент-Гарден» за назвою розташованого поблизу знаменитого ринку.



1907 – вперше на боксерському рингу з'явився рефері. Ним став Юджин Коррі, який судив у Лондоні бій Томмі Бернса та Джеймса Мора.



1941 – Японія здійснила напад на Перл-Харбор (Гавайська операція).



1949 – народився Том Уейтс, американський співак та автор пісень, композитор, актор.



1972 – запуск космічного корабля "Аполлон-17", який здійснив останню в програмі "Аполлон" посадку на Місяць.



1979 – народилася Дженніфер Лінн Карпентер, американська актриса, відома ролями Дебри Морган у телесеріалі «Декстер» та Емілі Роуз у фільмі «Шість демонів Емілі Роуз».



1988 – об 11 годині 41 хвилині за московським часом у Вірменії стався сильний землетрус, що охопив всю північну частину території республіки з населенням близько одного мільйона людей. Було повністю зруйновано місто Спітак та 58 сіл. Частково зруйновано міста Ленінакан, Степанаван, Кіровакан та ще понад 300 населених пунктів. Внаслідок стихійного лиха загинуло понад 25 тисяч людей, близько 19 тисяч стали інвалідами, позбулися даху над головою 530 тисяч вірмен.



1991 – На зустрічі президентів Білорусі, Росії та України ліквідовано СРСР.



2009 – у США вийшла The Legend of Zelda: Spirit Tracks для Nintendo DS.



2017 – курс Bitcoin досяг свого історичного максимуму у 17,7 тис. дол.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Никифор, Ніл, Павло, Петро, Сергій.

за Юліанським календарем: Григорій, Євген, Катерина, Іван, Марк, Михайло, Олександр, Олексій.