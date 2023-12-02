    
Главная Новини Харкова Освіта У Харкові будівництво першої підземної школи планують завершити в січні
02.12.2023  15:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові будівництво першої підземної школи планують завершити в січні

Роботи з будівництва першої підземної школи, в якій у дві зміни зможуть навчатися близько 900 дітей, планують завершити в січні 2024 року.


Харківська міська рада
Про це сьогодні, 2 грудня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
За його словами, зараз у метрошколі навчається понад 2,1 тис. дітей, і можливості підземки вже майже вичерпані.
 
«У вересні, коли ми тільки запустили метрошколу, ми мали 800 учнів, а сьогодні там навчаються 2108 школярів. Попит дуже великий, але можливості метрополітену, на жаль, обмежені. Тому ми розпочали будівництво справжньої школи під землею. Розраховуємо, що в січні школу вже побудуємо», - зазначив Ігор Терехов.
 
Крім того, мер повідомив, що в Харкові триває інвентаризація протирадіаційних укриттів, які були збудовані ще за радянських часів.
 
«Розробляємо проєктно-кошторисну документацію, щоб ці укриття відповідали всім сучасним вимогам. Це дуже копітка робота, але ми проводимо її та облаштовуємо протирадіаційні укриття для мешканців Харкова», - зазначив Ігор Терехов.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов відзначив кращіх працівників прокуратури.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, освіта, підземна школа
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.12 Суспільство Ігор Терехов розповів про готовність Харкова до можливих блекаутів 02.12 Суспільство У Харкові прикрасять 7 станцій метро до свят 02.12 Медицина На Харківщині медики врятували чоловіка
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 