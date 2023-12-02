02.12.2023 15:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові будівництво першої підземної школи планують завершити в січні

Роботи з будівництва першої підземної школи, в якій у дві зміни зможуть навчатися близько 900 дітей, планують завершити в січні 2024 року.



Харківська міська рада

Про це сьогодні, 2 грудня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, зараз у метрошколі навчається понад 2,1 тис. дітей, і можливості підземки вже майже вичерпані.

«У вересні, коли ми тільки запустили метрошколу, ми мали 800 учнів, а сьогодні там навчаються 2108 школярів. Попит дуже великий, але можливості метрополітену, на жаль, обмежені. Тому ми розпочали будівництво справжньої школи під землею. Розраховуємо, що в січні школу вже побудуємо», - зазначив Ігор Терехов.

Крім того, мер повідомив, що в Харкові триває інвентаризація протирадіаційних укриттів, які були збудовані ще за радянських часів.

«Розробляємо проєктно-кошторисну документацію, щоб ці укриття відповідали всім сучасним вимогам. Це дуже копітка робота, але ми проводимо її та облаштовуємо протирадіаційні укриття для мешканців Харкова», - зазначив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов відзначив кращіх працівників прокуратури.