02.12.2023 14:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові прикрасять 7 станцій метро до свят

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону повідомив, що станції метрополітену прикрашають до свят, передає РЕДПОСТ .

За словами Ігоря Терехова, всього до свят буде прикрашено сім станцій метрополітену.

«Дуже багато людей, які приїжджають на станції метрополітену і бачать це диво, милуються і підвищують собі настрій», - зазначив мер Харкова.

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