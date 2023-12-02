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02.12.2023  14:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові прикрасять 7 станцій метро до свят

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону повідомив, що станції метрополітену прикрашають до свят, передає РЕДПОСТ .

 
За словами Ігоря Терехова, всього до свят буде прикрашено сім станцій метрополітену.
 
«Дуже багато людей, які приїжджають на станції метрополітену і бачать це диво, милуються і підвищують собі настрій», - зазначив мер Харкова.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції Харківського метрополітену «Історичний музей» встановлено будиночок святого Миколая, новорічну ялинку та інший різдвяний декор.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, свято, метро, ігор терехов
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