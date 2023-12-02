02.12.2023 15:35 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів про готовність Харкова до можливих блекаутів

У місті Харкові підготувалися до тривалих відключень світла, які можуть виникнути внаслідок ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури.



Ігор Терехов розповів про готовність Харкова до можливих блекаутів



Про це міський голова Ігор Терехов заявив сьогодні, 2 грудня, в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

«Ми готові до гіпотетичних блекаутів, до того, що російський агресор обстрілюватиме енергетичну систему. У нас працюють «пункти незламності», які ми заздалегідь підготували. Багато супермаркетів, магазинів та аптек обладнані генераторами. Крім того, у нас є досвід минулого року - складені плани, які реалізовуватимуться, коли це буде необхідно», - наголосив мер.

Зазначимо, що під час блекаутів у Харкові готові працювати близько 1,1 тис. магазинів, 316 аптек та 128 АГЗС. Також до можливих відключень електроенергії підготувалися 16 ветеринарних клінік, 35 зоомагазинів та 64 заклади харчування.

У випадку нетривалих відключень (від двох до чотирьох годин) більшість магазинів і аптек продовжуватимуть обслуговувати покупців протягом світлового дня навіть без генераторів. Крім того, у світлий час доби в місті працюють усі 48 ринків і торговельних майданчиків.

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