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02.12.2023  16:30   Віталій Хінєвіч

У мисливських угіддях Харківщини та Полтавщини розпочали підгодовувати звірів (фото)

Таку роботу працівники лісництв виконують щороку в осінньо-зимовий період, коли лісовим мешканцям стає складно самим добувати їжу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Слобожанський лісовий офіс.
 
До підгодівельного сезону лісівники розпочали готуватися завчасно. Для цього протягом року запасалися відповідною кормовою базою. Заготовили 14200 кг сіна, 9750 штук віників гілкових,  49 тонн зерна, 600 кг силосу та  майже 1,5 тонни солі. 
 
Корм викладають у місцях концентрації звірів, або де зустрічаються масові переходи копитних тварин. Поновлюють запаси кормів за потреби.
 
 
Окрім заготівлі кормів, єгері підготували та поновили солонці, годівниці та підгодівельні майданчики. У державних мисливських угіддях Полтавської та Харківської області створено понад 100 біотехнічних споруд.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області проходить патрулювання лісових масивів.
 
Источник:   Слобожанський лісовий офіс
 Тэги:  харків, ліс
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