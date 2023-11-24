24.11.2023 19:15 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харкові зрізав телефонні кабелі та здавав їх на метал

Своїми діями чоловік спричинив телекомунікаційній компанії збитки на суму понад 100 тисяч гривень. Тільки у Салтівському районі він скоїв близько 30 таких крадіжок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

До поліції надійшов виклик щодо спрацювання сигналізації. На місці події оперативники встановили факт пошкодження телекомунікаційного кабелю та відсутності його частини.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції Харківського РУП № 2 та управління кримінального аналізу викрили 34-річного місцевого мешканця. Чоловік неодноразово був засуджений за вчинення майнових злочинів. На початку року він звільнився з місць позбавлення волі, а вже восени повернувся до злочинної діяльності.

Близько 4 години ранку зловмисник приходив до завчасно визначених місць, де був легкий доступ до кабелю, та зрізав його садовими ножицями. Потім він тягнув його на найближче сміттєзвалище та обпалював ізоляцію. Очищений кабель крадій здавав до приймальні кольорових металів.

За даним фактом слідчими відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Правоохоронці перевіряють його на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території міста Харкова.

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