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24.11.2023  20:05   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти: Козача Лопань, Вовчанськ Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито 13 атак.
 
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Кучерівка, Першотравневе, Іванівка, Кислівка, Крохмальне Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янин передавав ворогу інформацію про енергетичні об'єкти України.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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