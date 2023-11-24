На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії

В этот день

Гороскоп на 24 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Хороший день для нових знайомств (у тому числі романтичних), які згодом можуть перерости на щось більше.

Прогноз погоди у Харкові на 24 листопада Весь день у Харкові буде хмарним. Дощ зі снігом розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.