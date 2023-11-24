На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
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Хороший день для нових знайомств (у тому числі романтичних), які згодом можуть перерости на щось більше.
Весь день у Харкові буде хмарним. Дощ зі снігом розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
В останню п’ятницю листопада в Україні відзначають День логіста.
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