24.11.2023 18:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові на Салтівці ремонтують гімназію

Капітальний ремонт однієї з гімназій, пошкоджених внаслідок обстрілів російською армією, триває в Київському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Спеціалісти відновлюють фасад будівлі, ремонтують стіни, стелі, підлогу тощо. Майже половина запланованого обсягу робіт вже завершена.

«У цей навчальний заклад було пряме влучання, внаслідок чого частина фасаду була зруйнована, всередині також є пошкодження. Все це буде відремонтовано. Також тут встановлять систему оповіщення для учнів та персоналу », - розповів заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Євген Пасенов.

У гімназії планується утеплити фасад, відремонтувати дах, виконати каналізаційні та сантехнічні роботи. Ремонт проводить підрядна організація коштом державної субвенції.

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