11.11.2023 14:25 Віталій Хінєвіч

Ракетний удар по селу Гроза: у лікарні продовжують перебувати двоє постраждалих

Наразі в лікарнях залишаються 2 поранених із 5, їхній стан стабільний.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Одна з поранених внаслідок ракетного удару по селу Гроза жінок готується для подальшого лікування в Данії.

Усі діти, що внаслідок теракту залишилися без батьків, зараз виховуються в сім'ях родичів та близьких. Щодо більшості інших дітей уже оформлюється опікунство.

Крім цього зазначається, що наразі усім 38 родинам загиблих виплачена допомога від Шевченківської селищної військової адміністрації на загальну суму більше 566 тисяч гривень. З облбюджету усі постраждалі родини отримали виплати на загальну суму майже 1,4 мільйона гривень.

У ХОВА додали, що благодійний фонд "Актед" за підтримки ООН надав фінансову допомогу усім постраждалим родинам на загальну суму більше 1,6 мільйона гривень. Організація UNICEF виплатила компенсації 3 постраждалим сім’ям з дітьми. Інші 7 родин з дітьми отримали допомогу від БФ "Актед". БО "Український Благодійний Альянс" надала допомогу 14 дітям, що втратили батьків внаслідок теракту.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог здійснив обстріл села Гроза Куп'янського району 5 жовтня о 13.24.