11.11.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловіка підозрюють у крадіжці мобільного телефону

У вересні до відділу поліції надійшло повідомлення про крадіжку мобільного телефона, передає РЕДПОСТ .

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше неодноразово судимий 33-річний чоловік. Як з'ясувалося, він йшов вулицею та побачив на подвір’ї будинку мобільний телефон.

Скориставшись тим, що господаря не було, чоловік зайшов на подвір’я, забрав телефон та пішов.

Слідчим за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

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