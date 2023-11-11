У Харкові зловмисники приставили ніж до дитини та забрали у нього телефон

10 листопада близько 16:00 до поліції звернулася мати та повідомила про розбійний напад на її 11-річного сина, передає РЕДПОСТ .
Комментариев: 0
Непередбачуваний, але загалом успішний день. Все заплановане навряд чи вдасться реалізувати, натомість товариськість подарує перспективні знайомства.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ.
Сьогодні відзначаються два протилежні у плані економії свята: Міжнародний День енергозбереження та Всесвітній день шопінгу.
влажность:
давление:
ветер: