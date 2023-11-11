11.11.2023 12:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові зловмисники приставили ніж до дитини та забрали у нього телефон

10 листопада близько 16:00 до поліції звернулася мати та повідомила про розбійний напад на її 11-річного сина, передає РЕДПОСТ .

На дитячому майданчику нападники приставили ніж до дитини та забрали у нього мобільний телефон.

Поліцейські в ході проведення оперативних заходів виявили нападників 16 та 23 років. Вони є мешканцями Індустріального району Харкова. Останній наразі відбуває умовний строк.

Зловмисники встигли здати телефон до ломбарду. Речові докази вилучено.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Порушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про ого-лошення їм про підозри.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

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