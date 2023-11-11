11.11.2023 13:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині під час ворожої атаки БПЛА постраждали поліцейські

Безпілотниками росіяни атакували Куп'янськ напередодні ввечері. Поцілили в двоповерхівку та адмінбудівлю.

Фото надав Сергій Болвінов

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

Правоохоронець повідомляє, що серед постраждалих двоє поліцейських полку особливого призначення, вони отримали контузії.

«Друга атака сталася за півтори години - ще два Шахеди влучили по приватній забудові, прильоти зафіксували на двох подвір'ях. На щастя обійшлося без постраждалих.

Росіяни продовжують використовувати підступну тактику - б'ють вдруге після прильоту, коли на місці вже починають працювати медики, рятувальники та слідчі. Саме через це травм зазнали працівники поліції. Та залякати чи зупинити нас їм не вдасться.

Поліція продовжує роботу та виконує всі свої обов'язки у будь-якій найнебезпечнішій точці нашої області»,- повідомив Сергій Болвінов.

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