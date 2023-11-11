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11.11.2023  13:50   Віталій Хінєвіч

Осіннє садіння лісу продовжується в Харківській області

До створення нових лісових насаджень на території філії "Гутянське лісове господарство" долучилися й небайдужі мешканці Богодухівського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Слобожанський лісовий офіс.
 
Разом з лісівниками новий дубовий ліс висаджували й активісти громадських організацій Богодухівської та Краснокутської громади. На ділянці в 1 га поблизу Богодухова вони посадили понад 5000 сіянців дуба звичайного.
 
" Ми вже четвертий рік поспіль беремо участь у садінні лісу. І цей рік не став винятком. Нині в умовах війни багато лісів знищуються та пошкоджуються вогнем, тому дуже важливо їх відновити. Ми вирішили долучитися до корисної екологічної ініціативи та разом із лісівниками висадити нові ліси", - розповіла активна учасниця заходу Анастасія Швець.
 
Нині в усіх лісогосподарських філіях Слобожанського лісового офісу тривають роботи із садіння лісу. Менш ніж за місяць лісівники Харківщини вже висадили 965 тисяч сінців на площі у майже 200 га у межах екологічної ініціативи "Зелена країна".
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що дороги Харківської області продовжують готувати до зими.
 
Источник:   Слобожанський лісовий офіс
 Тэги:  харків, ліс
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