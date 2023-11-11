11.11.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали наслідки атак БПЛА на Харківщині

Окупанти атакували БПЛА населені пункти увечері 10 листопада.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, ввечері 10 листопада держава-агресор завдала удар двома БПЛА по смт Солоницівка Харківського району. Зазнали пошкоджень школа та складські приміщення.

Також вчора під російською атакою БПЛА був Купʼянськ. Частково зруйновано житлові будинки, господарчі споруди та магазин. Стались масштабні пожежі. За попередніми даними, ворог атакував місто трьома безпілотниками.

За процесуального керівництва Дергачівської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

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