10.11.2023 13:05 Віталій Хінєвіч

Харківське комунальне підприємство налагодило випуск запчастин

На комунальному підприємстві «Харківводоканал» інтенсивно розвивають виробництво високоякісних запчастин для власних потреб, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 10 листопада, заступник начальника цеху з ремонту та технічного обслуговування обладнання Юрій Семенов, минулого місяця завдяки достатньому випуску ремкоплектів та необхідних деталей було відремонтовано 50 водорозбірних колонок, 40 пожежних гідрантів та 15 засувок різних діаметрів.

«Також активно налагоджуємо виробництво нових запчастин. Однією з останніх розробок наших умільців стали надміцні ущільнювальні кільця, які широко застосовуються при відновленні пожежних гідрантів», - зазначив Юрій Семенов.

Поряд із виконанням щоденних поточних завдань, колектив під керівництвом Олександра Берзона виготовляє унікальні конструкції, які застосовуються під час усунення складних аварійних ситуацій на мережах. Участь у таких відповідальних роботах беруть зварювальник Володимир Черняєв, токар Григорій Журавель та слюсар-ремонтник Михайло Корман.

«Подальший розвиток виробництва неможливий без впровадження передових розробок та сучасного обладнання. Тому керівництво підприємства постійно зміцнює нашу матеріально-технічну базу. Зокрема, нещодавно було придбано сучасний верстат, який дозволяє ефективніше виконувати технологічні операції», - підсумував заступник начальника цеху.

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