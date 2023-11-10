10.11.2023 12:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові поліцейські викрили жінку у незаконному зберіганні боєприпаси

На Харківщині 905 громадян звернулися по допомогу до працівників поліції, передає РЕДПОСТ .

У Харкові поліцейські викрили жінку у незаконному зберіганні боєприпасу. Під час сварки із сусідкою 28-річна харків’янка погрожувала предметом, схожим на гранату.

Працівники поліції оперативно прибули на виклик та вилучили у зловмисниці гранату "РГД-5" із запалом та пакет з порохом. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу щодо жінки.

Також в ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.

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